Еще один мощный взрыв произошел на иранском секретном объекте

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13 июля 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Яркий всполох пламени озарил раннее утреннее небо Тегерана в минувшую пятницу - третий сильный взрыв в Иране за три недели. Детали случившегося остаются неизвестными, но, эксперты считают, что к этим взрывам причастны Моссад и/или ЦРУ.

Точное место аварии, случившейся в пятницу остается нераскрытым, но аналитики, цитируемые в New York Times, показывают, что в непосредственной близости от взрыва - примерно в 15 милях от знаменитой площади Азади в Тегеране - есть несколько объектов военного производства, один из которых предположительно является центром разработки химического оружия.