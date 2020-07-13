Еще один мощный взрыв произошел на иранском секретном объекте
13 июля 2020, 13:33[ «Аргументы Недели» ]
Яркий всполох пламени озарил раннее утреннее небо Тегерана в минувшую пятницу - третий сильный взрыв в Иране за три недели. Детали случившегося остаются неизвестными, но, эксперты считают, что к этим взрывам причастны Моссад и/или ЦРУ.
Точное место аварии, случившейся в пятницу остается нераскрытым, но аналитики, цитируемые в New York Times, показывают, что в непосредственной близости от взрыва - примерно в 15 милях от знаменитой площади Азади в Тегеране - есть несколько объектов военного производства, один из которых предположительно является центром разработки химического оружия.
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