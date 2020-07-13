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США пытаются наказать старую Европу за сближение с Россией и Китаем

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

США пытаются наказать старую Европу за сближение с Россией и Китаем

В ближайшие три недели помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен будет проводить переговоры с лидерами европейских государств. Главная цель визита состоит в передаче точки зрения Дональда Трампа на внешнеполитические проблемы. В Вашингтоне считают, что Европа слишком сблизилась с Россией и Китаем.

Помимо этого американский чиновник планирует обсудить вопросы Ближнего Востока, Северной Африки, коронавирус и восстановительные экономические меры.

Трампа особо беспокоит проникновение китайского бизнеса в Европу. Вашингтон пытается вразумить европейские страны, оказывая на них давление. К примеру, компании, использующие оборудование китайских фирм, лишаются контрактов с государственными структурами Америки.

Важным региональным союзником для США становится Польша. Трамп перебросил в данное государство большой контингент военных из Германии, ближе к российским границам.

Несмотря на это Германия по-прежнему остаётся экономическим и политическим лидером Европы. Польша существует исключительно на дотации. Это не позволит ей стать ведущей страной в границах ЕС.

США, согласно соглашению между Россией и НАТО, не имеют право на постоянное размещение своих войск. Если Трамп нарушит данное соглашение, то это заметно ухудшит и без того напряжённые отношения с Россией.

ПВ

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