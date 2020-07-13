Маразмы недели: пожать руку «агрессору», осеннее вторжение России на Украину и антикарантинный бунт немецких «жриц любви»

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13 июля 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Пожалуй, одним из самых обсуждаемых событий прошедшей недели стали обнародованные украинским народным депутатом Андреем Деркачом аудиозаписи телефонного разговора тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина, повлекшие шквал критики в адрес «вечного антироссийского революционера» Порошенко. На слитых записях, датированных 30 апреля 2015 годом, (в разгар «вторжения кремлёвских войск на Украину»), два лидера крайне дружелюбно беседуют о миротворцах, экономических проблемах Донбасса, оптимизации работы минской Трёхсторонней контактной группы и прочее. При этом Порошенко, без какого либо сарказма, выражает надежду солидаризоваться и даже поздравляет российского президента с наступающим праздником 1 Мая – который на Украине, кстати, давно внесён в «чёрный список».

Владимир Путин и Пётр Порошенко

Весь разговор состоялся, скажем так, в тёплой и дружественной обстановке, под взаимный обмен шутками, а завершился тёплым прощанием. «Жму руку!», - говорит Порошенко. «Обнимаю», - отвечает ему Путин. Отметим, что всё это происходило после позорных для Украины военных поражений - Иловайского и Дебальцевского котлов на Донбассе, в мясорубке которых сгинули тысячи «воинов света».

И если в Кремле устами президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова отреагировали на данную запись скупым «вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись», то для Порошенко обнародованные плёнки принесли не только головную боль, но и, простите, вполне себе обострённый геморрой.

«Это - месть Кремля за то, что Порошенко, как президент и Верховный главнокомандующий, не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля!», - прокомментировали в его партии «Евросолидарность».

«К сожалению, Украина всегда была и до сих пор остаётся полигоном России в испытании различных форм гибридной войны, в том числе, информационных, которые имеют целью подрыв общественного доверия к власти, к политическим кругам и государственным институтам», - заявил в своём Twitter сам Порошенко.

Политтехнологи Петра Порошенко сейчас в буквальном смысле слова ломают головы над тем, как выкрутиться из этого «зашквара». «Одна из рабочих версий для темника на СМИ звучит примерно так: «это подделка голосов с помощью передовых технологий и, в частности, нейросетей и искусственного интеллекта, и эти технологии есть у Кремля!» Сейчас обсуждается, как правильнее это вбросить», - отмечает Telegram-канал «Klymenko Time», подчёркивая, что «при поверхностной, но внимательной оценке этого разговора никаких сомнений в его реальности нет. Кроме того, вариант политтехнологов Порошенко изначально обречён на провал, так как вторая сторона может пойти до конца и в нужное время показать оригиналы файлов, которые смогут проверить эксперты».

Впрочем, на фоне «плёночного скандала», в который угодил Пётр Порошенко, украинские патриоты не забывают о своём прямом предназначении: вернуть Крым и Донбасс, победив российскую армию.

«Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке», - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, чем вызвал раздражение даже у патриотически настроенных граждан незалежной. Которые, стоит отметить, порядком устали от многочисленных заявлений и отсутствия какого-нибудь позитивного результата в плане продвижения к разрешению крымского и донбасского кейсов. Всяческая дичь, регулярно вылетающая из уст украинских министров, чем дальше, тем больше повергает среднестатистического вышиваночного обывателя в уныние: биомасса уже разочарована в «нострадамусах» украинского разлива и выражает им вотум недоверия.

Дмитрий Кулеба

«Это уже не смешит, а бесит. Вы там что, стебётесь над нами, или как?! Ты, Кулеба, что сделал для того, чтобы Крым стал украинским? Какого чёрта мы платим налоги на этот *лядский цирк?! Да вам, *******, за каждый случай подобного балабольства одну кость ломать бы: того гляди, либо начнёте говорить умные вещи, либо же... Нострадамусы хреновы!», - разразился колоритной бранью в адрес главы украинского МИД один из ведущих украинских Telegram-каналов.

Стоит отметить, что украинские министры типа Кулебы действуют не без информационной поддержки со стороны иностранных одиозных персонажей. Так, например, российский оппозиционер Владислав Иноземцев, волею оппозиционной судьбы работающий старшим научным сотрудником Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (при этом являющийся директором Центра постиндустриальных исследований в Москве), заявил, что для «светлого европейского будущего» России нужно отказаться и от Крыма, и от Донбасса.

Владислав Иноземцев

«Крым и Донбасс - это не вопросы, которые должны останавливать на этом пути. Просто потому, что они не стоят того, чтобы оказываться в изоляции, как мы сегодня оказались», - подчеркнул постоянный спикер «Форума свободной России» Иноземцев.

А экс-командующий ВС США в Европе генерал Бен Ходжес решил подлить масла в огонь гражданской войны, заявив в украинских СМИ, что в сентябре текущего года Россия планирует военное вторжение на Украину: «Для этого в сентябре будут все предпосылки, такие, как летняя засуха и нехватка воды в Крыму. К тому же, в регионе продолжается дезинформационная операция Кремля, с помощью которой он пытается говорить о гуманитарной катастрофе. Также этому способствуют и изменения в Конституцию РФ, которыми российская власть пытается юридически оформить свои претензии на бывшие республики Советского Союза. Россияне и дальше выдают гражданам Украины свои паспорта. Это всё политические и экономические условия. Также надо обратить внимание на военные учения «Кавказ-2020», которые соберут в регионе значительные силы ВС РФ».

Бен Ходжес

По словам американского генерала, в ходе наступления Россия выведет из строя все системы управления Украины, что приведёт к полной блокаде Азовского моря, а российские спецслужбы организуют многочисленные протесты в ряде украинских регионов.

«Цель России - максимально отвлечь внимание, это будут разные города во всех областях Украины, не только на юге. Они создадут Киеву немало проблем», - подчеркнул Бен Ходжес, добавив, что вступиться за Украину будет некому, поскольку и США, и Франция, и Германия заняты решением своих внутренних проблем.

Впрочем, что касается той же Германии, то ей сейчас действительно не до шефства над погрязшей в проблемах Украиной. Правительство этой страны предложило странам-членам Евросоюза совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку, якобы осуществлённую российской военной разведслужбой ГРУ на Бундестаг ещё в 2015 году.

Так, в официальном ответе на запрос фракции «Левой партии», в частности, сказано, что «федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников». Руководителем атаки хакеров из группы АРТ28 в апреле-мае 2015 года немецкие правоохранители считают 29-летнего россиянина Дмитрия Бадина, в отношении которого ими накануне был выдан международный ордер на арест.

Дмитрий Бадин, фото западной прессы

В чём именно будут выражаться анонсированные немцами санкции, достоверно неизвестно. Известно лишь, что, скорее всего, немецкая сторона инициирует ввод ограничений на въезд в ЕС причастных к данному делу. Судя по всему, заявленных «ГРУшников», что уже само по себе выглядит забавно.

Предполагаем, что внимание немцев от Украины, вероятно, отвлекли и протестные акции гамбургских секс-работниц: проститутки устроили демонстрацию с требованием открыть закрытые на коронавирусный карантин бордели.



Сексработницы Гамбурга на акции протеста

«Самой старой профессии нужна ваша помощь», - гласил плакат, который держала в руках фрау с пониженной социальной ответственностью возле борделя на Гербертштрассе.

Организовавшая протест ассоциация секс-работников заявляет, что длительное закрытие лицензированных помещений вынуждает «жриц любви» работать на улице, что называется, под открытым небом, а это - незаконно, опасно и негигиенично.

«Проституция несёт не больше риска заражения, чем другие услуги, связанные с телом: массаж, косметические процедуры, танцы или контактные виды спорта», - говорится в сообщении ассоциации проституток.