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В ФРГ мужчина, вооруженный луком, обезоружил четверых полицейских в лесу

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

В ФРГ мужчина, вооруженный луком, обезоружил четверых полицейских в лесу
лук и стрелы, pixabay.com

В Германии мужчина, вооруженный луком и стрелами, обезоружил в лесу группу сотрудников правоохранительных органов и скрылся. Происшествие случилось на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Инцидент произошел накануне. В полицию города Оппенау поступило сообщение о мужчине, проживающем в лесной хижине. Правоохранители, прибывшие на вызов, столкнулись с вооруженным луком и стрелами человеком, который продемонстрировал свое умение стрелять. Кроме того, он забрал у полицейских оружие, а затем скрылся в лесной чаще.

К настоящему моменту установлено, что мужчине 31 год. Сейчас его ищут более 100 сотрудников спецслужб, также в операции принимают участие несколько патрульных машин и три вертолета.

ЕТ

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