В ФРГ мужчина, вооруженный луком, обезоружил четверых полицейских в лесу

В Германии мужчина, вооруженный луком и стрелами, обезоружил в лесу группу сотрудников правоохранительных органов и скрылся. Происшествие случилось на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг.
Инцидент произошел накануне. В полицию города Оппенау поступило сообщение о мужчине, проживающем в лесной хижине. Правоохранители, прибывшие на вызов, столкнулись с вооруженным луком и стрелами человеком, который продемонстрировал свое умение стрелять. Кроме того, он забрал у полицейских оружие, а затем скрылся в лесной чаще.
К настоящему моменту установлено, что мужчине 31 год. Сейчас его ищут более 100 сотрудников спецслужб, также в операции принимают участие несколько патрульных машин и три вертолета.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.