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Европа использует Украину в качестве хранилища своего газа

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

Европа использует Украину в качестве хранилища своего газа

В Киеве заявили о рекордных поставках газа из Европы посредством «виртуального реверса». Реальной экономике «Незалежной» большие объёмы голубого топлива не нужны по причине развала промышленности. Большая часть европейского газа закачивается в подземные хранилища.

Все заказы производят европейские компании, обеспечивая украинскому бюджету дополнительный доход. Владельцы хранилищ сообщили о наращивании импорта газа по сравнению с прошлым годом на 24%. Эксперты отмечают, что в лучшие годы объём суточного потребления газа Украиной составлял порядка 160 миллионов кубометров. На сегодняшний день предел потребности равен 70 миллионам кубометров.

«Укртрансгаз» способен принять 31 миллиард кубометров газа в свои 12 подземных резервуаров. Европа использует Украину как «таможенный склад» за счёт резкого падения цен на энергоресурсы. Киев получает деньги только за хранение, обязуясь вернуть топливо хозяину.

Собственные хранилища в Европе заполнены уже на 80%. Украинские резервуары - на 64%. Большие запасы в Европе объясняются прошедшей тёплой зимой и подготовкой стран ЕС к возможному прекращению транзита газа из России через Украину в прошлом году.

Европейские трейдеры рискуют потерять большие деньги за «складские услуги», предоставляемые Киевом. Топливо может подешеветь ещё больше, делая его невостребованным, а ставку за услуги хранения Украина не намерена снижать. Реверсные поставки также могут прекратиться сразу после возможной остановки транзита газа из России.

ПВ

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