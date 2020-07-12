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Бизнес попросил Трампа оставить в покое программу Обамы

, 21:03 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

Бизнес попросил Трампа оставить в покое программу Обамы
Дональд Трамп на фото Globallookpress.com/ Kevin Dietsch

Группа предпринимателей, представляющих крупнейшие компании, обратились к президенту США. Дональда Трампа попросили оставить в покое миграционную программу эпохи Барака Обамы.

Программа Обамы защищает около 650 тысяч молодых иммигрантов от депортации. Американские бизнесмены попытались объяснить Дональду Трампу, что любые изменения вызовут рост экономических проблем. Предприниматели направили письмо в адрес Белого дома.

«Как крупные американские работодатели и организации работодателей, мы настоятельно призываем вас оставить программу DACA в силе», — говорится в письме: «Получатели DACA уже много лет являются важнейшими членами нашей рабочей силы, отраслей промышленности и сообществ, и они соблюдают законы и правила нашей страны, чтобы сохранить свой статус DACA».

Письмо подписали больше 100 бизнесменов. В число компаний, которые они представляют, вошли Amazon, Apple, General Motors, Google, IBM, Microsoft и Starbucks.

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