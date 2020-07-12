Африканское наступление. Коронавирус в ЮАР стремительно распространяется

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12 июля 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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По словам американских экспертов, коронавирусная пандемия не то, чтобы не закончилась, а даже толком и не началась. Всё худшее, по их мнению, начинается только сейчас. В ЮАР ситуация с вторжением «ковида» давно вышла из-под контроля властей. На сегодня там насчитывается до 264 184 заражённых, и это лишь только официальная статистика.

По неофициальным данным, больных может быть куда больше, учитывая то, что в сельской местности этой страны не слишком эффективно проводятся тесты. Почти 4000 человек уже скончались от осложнений. Медики работают буквально на износ. Некоторые из них на пределе своих сил.

Число выздоровевших совсем не маленькое и заходит уже за 127 000. Однако говорить про какой-то прогресс ещё очень рано. Страны Африканского союза опасаются за дальнейшее продвижение коронавируса. В ЮАР и окрестных государствах и без того полно заболеваний. Чикунгунья, малярия, Эбола и Ласса ежегодно уносят жизни сотен тысяч человек.

«Уханьская пробирка» воспринимается здесь, как нечто новое и ужасно опасное. Люди находятся в панике и не знают, что им ожидать от ближайшего будущего. В случае ещё большего ухудшения ситуация, ЮАР и его соседям скорее всего придётся просить помощи у развитых государств мира.