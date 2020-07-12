Азербайджан сообщил о «грубом нарушении режима прекращения огня» на границе с Арменией

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12 июля 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: флаг Азербайджана, pixabay.com

В Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские военные попытались захватить пограничный опорный пункт и хотели нарушить границу на Тавушском направлении. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

Однако представитель Азербайджана заявил, что противостояние длится с 12.00. По его словам, армянские военные «грубо нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района (граница между странами) и подвергли обстрелу позиции из артиллерийских установок». Он отметил, что их сторона потеряла двух военнослужащих, еще пять человек ранены.

При этом информацию о потерях в Армении Степанян опровергла.