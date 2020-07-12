Азербайджан сообщил о «грубом нарушении режима прекращения огня» на границе с Арменией
12 июля 2020, 17:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские военные попытались захватить пограничный опорный пункт и хотели нарушить границу на Тавушском направлении. Об этом рассказала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.
Однако представитель Азербайджана заявил, что противостояние длится с 12.00. По его словам, армянские военные «грубо нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района (граница между странами) и подвергли обстрелу позиции из артиллерийских установок». Он отметил, что их сторона потеряла двух военнослужащих, еще пять человек ранены.
При этом информацию о потерях в Армении Степанян опровергла.
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