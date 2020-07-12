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Коронавирус стал препятствием проведения армией США учений в Корее

, 13:51 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель ]

Коронавирус стал препятствием проведения армией США учений в Корее
Фото: соцсети

В субботу источники сообщили, что Южная Корея и Соединенные Штаты могут сократить свои ежегодные совместные военные учения в августе из-за проблем с коронавирусом или вообще приостановить их. Пандемия уже вынудила обе страны отменить учения, запланированные на март.


Проблема в том, что для проведения полноценного учения потребуется большое количество американских войск, включая резервистов. Ситуация с эпидемией в США -тяжелая. В минувшую субботу было зарегистрировано около 70 000 новых случаев заражения. На сегодняшний день в Америке умирает каждый сотый заболевший коронавирусом.

По сообщениям, США настаивают на проведении регулярных учений. Правительство Южной Кореи считает, что необходимо в первую очередь продвигать вперед выполнение трехэтапного плана по достижению умиротворения северного соседа. Перспектива ядерных переговоров между США и Северной Кореей является еще одним фактором, который может сорвать совместные учения. К тому же Пхеньян недавно заявил, что Вашингтону необходимо отказаться от своей анти-северокорейской политики в качестве условия для возобновления диалога Юга с Севером. Некоторые аналитики из Северной Кореи как раз указывают, что главным раздражителем для КНДР являются совместные военные учения Сеула и Вашингтона. Южнокорейские эксперты говорят, что Пхеньян, по сути, отказывался от переговоров, повышая цену за мир на полуострове, надеясь получить преференции или возложить вину на Вашингтон, если мирный процесс окончательно сорвется.

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