Армия США отработает тактику боевых действий близ российских границ

Аргументы Недели → В мире 13+

12 июля 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Польше с 14 по 23 июля пройдут масштабные военные учения американских бронетанковых войск, сообщает военное ведомство в Варшаве.

Целью маневров в Польше является проверка способности армии США быстро реагировать и развертывать свои силы в любой точке мира. Пентагон проверит свою готовность оперативно перебрасывать войска через Атлантику. Практическая часть действий американской батальонной тактической группы будет проведена на польском полигоне в Дравско-Поморске. Учения рассматриваются как еще одна возможность отработать взаимодействие между американскими и польскими войсками.

С американской стороны в учениях примут участие около 500 солдат 2-го батальона, 12-го кавалерийского полка, 1-й боевой группы танковой бригады, 1-й кавалерийской дивизии. Польша направит на обучение солдат 17-й механизированной бригады из Мендзыжеча и 12-й механизированной бригады из Щецина. Учения будут проходить под контролем командования армии США в Европе (командование 7-й армией), базирующегося в военном учебном центре в немецком городе Графенвер.