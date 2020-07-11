Во Франции убили водителя автобуса за просьбу надеть маску

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11 июля 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Премьер-министр Франции на фото Globallookpress.com/ Panoramic

Во Франции умер водитель автобуса, которого избили пассажиры. Тот попросил их надеть маски из-за коронавирусной опасности.



Потасовка произошла в французском городе Байон. Водитель автобуса скончался по дороге в больницу. Он был жестоко избит пассажирами. Их возмутила просьба 59-летнего Филиппа Монгийо. Тот потребовал от пассажиров надеть маску.

«Поначалу дело было возбуждено по факту «покушения на убийство», но после смерти потерпевшего статью было решено изменить на убийство», — заявил прокурор Жером Бурье.

После убийства коллеги Филиппа Монгийо отказались работать, по крайней мере до понедельника. Автобусы выйдут в рейс, когда будут усилены меры безопасности. Теперь в салонах длинных автобусов в Байоне появятся агенты безопасности.

Сами нападвшие уже задержаны. Двоих обвиняют в убийстве. Троим предъявлены обвинения в нападении. Еще двое проходят по статье «неоказание помощи человеку, находящемуся в опасности», а один человек обвиняется в попытке спрятать тело погибшего.

Власти Франции уже осудили убийство.

«Республика признает Филиппа Монгийо образцовым гражданином и не забудет его. Закон накажет виновных в этом подлом преступлении», — заявил премьер-министр Франции Жан Кастье.