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Глава ВОЗ предложил бросить курить во время пандемии

, 20:43 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Глава ВОЗ предложил бросить курить во время пандемии
фото: pixabay.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гейбрйесус выступил с инициативой отказа от табака. При этом он решил воспользоваться ситуацией, которую спровоцировала пандемия.

Идея директора ВОЗ выглядят неоднозначной. Но он с ней выступил. И значит считает разумной.

«Курение убивает восемь миллионов человек в год», — объяснил Тедрок Гейбрейесус: «Но если людям требуется больше мотивации, чтобы избавиться от этой привычки, пандемия дает дополнительный стимул».

Глава ВОЗ заявил, что курильщики более уязвимы, чем некурящие. У тех, кто употребляет сигареты больше риск заболеть тяжелой формой коронавируса.

Пандемия на планете приобретает катастрофические масштабы. Накануне в Соединенных Штатах заразились больше 70 тысяч человек за один день.

 

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