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Пресс-секретарь Зеленского рассказала о "беременности от президента"

, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о
Юлия Мендель, Фото: @iuliia_mendel

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала видеообращение к своим подписчикам в Instagram, опровергнув слухи о том, что она якобы беременна от главы украинского государства.

Юлия отметила, что каждая неправдивая информация в СМИ имеет своего автора и сослалась на статью телеканала "24" с именами топ-фейкотворцев нашего года. "Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет об информации", — отметила Мендель. Пресс-секретарь также призвала украинцев уважать друг друга, и себя.

Информацию о любовной связи Мендель и Зеленского начал распространять основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко "25%" Роман Реведжук. На своей странице в Facebook он намекнул на беременность Мендель от Зеленского.

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Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

НС

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