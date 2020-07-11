Из-за вспышки COVID-19 на военных базах США на Окинаве у американцев возникли трения с местным населением

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11 июля 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

На двух базах США на японском острове Окинава десятки морских пехотинцев были инфицированы коронавирусом. Местные японские власти потребовали от американских военных адекватных объяснений, поскольку эпидемия уже угрожает островитянам.

Чиновники префектуры Окинава заявили, что американские военные попросили не разглашать точную цифру заразившихся коронавирусом военнослужащих США. По данным местных властей вспышки эпидемии произошли на аэродроме морской пехоты Футенма и в лагере Хансен. Кстати, японцы уже давно ведут тяжбу с Пентагоном по поводу места размещения аэродрома Футенма. По информации окинавских СМИ всего на данный момент заразились COVID-19 около 60 американских военнослужащих.

Губернатор Окинавы Денни Тамаки провел пресс-конференцию посвященную данному ЧП. Он поставил под сомнение меры по профилактике заболеваний, предпринятые военными США, и вновь заявил о своем требовании прозрачности в отношении эпидемии COVID-19.



Представители командования морской пехоты США заявили, что войска принимают дополнительные защитные меры для пресечения распространения коронавируса и ограничивают деятельность американских военных вне пунктов дислокации. При этом военные США отказываются предоставлять кому бы то ни было сведения о протекании эпидемии.

На острове Окинава размещено более половины из 50 тыс. американских военнослужащих, базирующихся в Японии. Многие жители Окинавы уже давно жаловались на загрязнение, шум и преступность, связанные с американскими базами.



Окинавцы также выступают против запланированного перемещения авиабазы Футенма с нынешнего места в густонаселенном районе на юге, в менее населенный район на восточном побережье.

Местные СМИ сообщили, что в пятницу на Окинавской ассамблее была принята резолюция, в знак протеста против непрозрачности жизнедеятельности военных США на острове, рассмотреть вопрос о необходимости закрытия Футенмы и Кэмп Хансена.

На Окинаве зарегистрировано 150 случаев заболеваний коронавирусом. В целом в Японии около 21 тыс. инфицированных и около 1 000 смертельных случаев.