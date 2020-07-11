Катастрофа Boeing МН17: Нидерланды подают жалобу на Россию в ЕСПЧ

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11 июля 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

В пятницу правительство Нидерландов заявило о решении подать «государственную жалобу» на РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Нидерланды возложили на Россию ответственность за гибель 196 соотечественников в результате катастрофы рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур.

Государство, больше всех пострадавшее от катастрофы рухнувшего шесть лет назад на территории восточной Украины лайнера, решило поддержать иск группы своих граждан - родственников жертв трагедии. Государственная жалоба подана одновременно с подачей их индивидуальных жалоб. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что правосудие для жертв катастрофы MH17 «есть и останется высшим приоритетом правительства».

«Делая этот шаг сегодня, передавая дело в ЕСПЧ и тем самым максимально поддерживая иски родственников, мы приближаемся к этой цели», - отметил министр.

Нидерланды тем самым откроют доступ ко всем своим данным, касающимся гибели MH17. Они смогут участвовать в судебных слушаниях и предоставлять ЕСПЧ новую информацию о гибели «Боинга».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала иск ничем иным, как очередным ударом по отношениям двух стран. Минюст РФ заявил, что ЕСПЧ не уведомлял Россию о поступлении иска. Но премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил на своей пресс-конференции, что министр иностранных дел России Сергей Лавров об этом решении был проинформирован.

Россия полностью отвергает обвинения в своей причастности к уничтожению малайзийского лайнера и защищает от таких обвинений пророссийские вооруженные силы на Востоке Украины. Отмечается, что теперь Россия, согласно новой конституционной норме, может просто проигнорировать любое возможное решение страсбургского суда.