Пентагон разрабатывает новую космическую стратегию, которая может привести к захламлению околоземного пространства

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10 июля 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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США вносят изменения в дизайн спутников, отрасль движется в направлении более мелких и более дешевых систем для размещения на низкой околоземной (LEO) или средней околоземной орбите (MEO). Армейское управление закупок США (AFC) планирует создание новой широкополосной глобальной сети SATCOM, которую можно будет видоизменять при необходимости.



Директор группы позиционирования, навигации и синхронизации в AFC Вилли Нельсон считает, что модернизированные технические возможности, которыми пользуются противники, могут создать проблемы для вооруженных сил США в околоземном космосе.

Под угрозой оказалась глобальная сеть GPS, поэтому армия оценивает перспективу развития орбитальной группировки средств связи с дополнительными боевыми возможностями, которые могут поддерживать наземные военные операции в новых сложных условиях.

Армия разрабатывает перспективную военную космическую стратегию, которая будет использовать устойчивые военные спутники и возможности коммерческих спутников LEO и MEO, а также новые коммерческие широкополосные мега-созвездия орбитальных аппаратов.

«Правильный баланс между коммерческими и военными спутниковыми сетями увеличит разнообразие и отказоустойчивость, а также обеспечит многолучевое подключение в спорных средах, улучшая нашу способность работать в среде, обеспечивающей ограничение и воспрещение атаки и манёвра - A2AD и через нее», - сказал Нельсон.

Сегодня армия США использует устаревшую спутниковую сеть для связи с подразделениями, рассредоточенными по обширным регионам в труднодоступной местности. Эта сеть являет собой сочетание коммерческих и военных спутников с возможностью обеспечения надежной связи в фиксированных местах, таких как передовые оперативные базы. Тем не менее, эта сеть не обеспечивает устойчивую коммуникативную связь и дает сбои в навигации. Для решения проблем ведутся работы по модернизации аппаратов, размещаемых на геостационарных орбитах (GEO), MEO и LEO, используются более легкие и разнообразные спутниковые терминалы и новое программное обеспечение.

Судя по всему, Пентагон хочет наполнить околоземное космическое пространство несметным числом взаимозаменяемых дешевых и малогабаритных спутников, вопрос в том – не приведет ли это к захламлению орбитальной среды, итак, перегруженной космическим мусором. Американский образ мысли предельно понятен. Минобороны США хочет доказать свою нужность, а разработчики космических систем желают получать сверхприбыли. Им дела до того, что планета уже захламлена грязными производствами, минами, неразорвавшимися боеприпасами, промышленным и бытовым мусором. Теперь перед американскими военными и предприятиями ВПК стоит другая сверхзадача - превратить околоземный космос в летающую свалку.