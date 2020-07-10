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Бандеровское племя: какая страна, такие и герои

, 18:30 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Бандеровское племя: какая страна, такие и герои
фото: соцсети

Дискуссии о роли в украинской истории Степана Бандеры, Романа Шухевича и прочих коллаборационистов ОУН-УПА ведутся уже много лет. И всё это время военные преступники навязываются украинцам в качестве героев, в том числе, и через школьное образование. «АН» выясняла, как одурманивают украинцев.

Когда ученье не свет, а тьма

Общеизвестно, что в украинских учебниках по истории воякам ОУН -УПА, действовавшим перед и во время Великой Отечественной войны, уделяется большое внимание, что неразрывно связано с системой оценок этого явления. Важно понимать, что процесс так называемой бандеризации Украины начался не при Петре Порошенко и Владимире Зеленском, а ещё в годы правления страной Леонида Кравчука и Леонида. В начале 2010 года тогдашний президент Виктор Ющенко и вовсе присвоил Степану Бандере звание Героя Украины. Это сомнительное решение окончательно раскололо украинское общество. В 2011 году, уже при президенте Викторе Януковиче, суд отменил указ Ющенко. Министр образования и науки в правительстве Януковича Дмитрий Табачник попытался «подчистить» ряд учебников на предмет героизации коллаборационистов.

Виктор Янукович и Дмитрий Табачник

Но в феврале 2014 года на Украине грянул госпереворот, и в 2015 году президент Порошенко присвоил УПА статус «борцов за независимость», а сын Романа Шухевича - Юрий Шухевич - протащил через Верховную Раду «Закон о декоммунизации». В 2018 году лозунг националистов «Слава Украине - Героям слава!» стал на Украине официальным воинским приветствием, а Верховная Рада приравняла членов ОУН-УПА к ветеранам Великой Отечественной. В этом же году Минобразования Украины под давлением неонацистов обязало издательство «Генеза» и авторов учебника истории для 10 класса срочно убрать упоминание о коллаборационизме Романа Шухевича, а также «обнулить» утверждённые Дмитрием Табачником учебники по истории для 5 класса, где отсутствовали «героические страницы истории Украины ХХ века», в том числе, информация о деятельности УПА, о бое возле села Круты, тема диссидентского движения и прочее.

Таким образом, любого, пролиставшего школьные учебники по истории Украины, постигнет, как минимум, отвращение. Антирусская риторика вперемешку с восхвалением «героизма» бандеровцев присутствует едва ли не на каждой странице. Поэтому нет ничего удивительного, что учившиеся по подобным «учебным пособиям» школьники, у которых сформировались образ врага, жажда мести и комплекс постоянно угнетаемых «Московией» двуногих, стали завсегдатаями украинских майданов.

Немецкий Штефан как пример деградации

К примеру, в учебнике истории Украины для 10 класса (издательство «Литера», 2018 год) в главе под названием «Как происходило осоветчивание новоприсоединённых областей УССР? Чем ОУН прислужилась украинцам?» школьники узнают о героизме и патриотизме Степана Бандеры - «идеолога украинского национализма», всю жизнь прожившего с немецким паспортом, гауптштурмфюрера дивизии СС «Галиция» Романа Шухевича, сооснователя ОУН Андрея Мельника и их «коллег» по убийственному ремеслу.

Скрин со страницы школьного учебника истории

«УПА продолжала вести героическую борьбу против НКВД на территории Украины вплоть до середины 1950 годов - жертвенная борьба украинских националистов длилась в течение десяти послевоенных лет», - это цитата из упомянутого учебника. Также из него можно узнать о том, «какие преступления творила советская власть в Западной Украине» и о «советско-немецкой войне»: так «свидомые» авторы называют Великую Отечественную.

Поэтому нисколько не удивляет, что тот же Степан Бандера (кстати, его настоящее имя - Штефан), чей образ окончательно канонизировал украинский Институт национальной памяти, стал для вчерашних школьников примером для подражания. Примером, прямо скажем, неудачным. Известно, что в детстве он переболел ревматизмом, а также, по некоторым данным, рахитом. В школу Бандера пошёл лишь в 10-летнем возрасте, после чего попытался выучиться на агронома, но так и не смог.

Степан Бандера, архивные фото

Современная «историческая правда» Украины, как может, так и лепит из, простите, дерьма и палок, нечто привлекательное. «Бандера и спорт. Болел за «Мюнхен-1860, играл в баскетбол, обожал лыжи», - таким, в частности, его и преподносят.

Бандера и спорт. Фото из украинского издания

«Проникновение бандеровщины началось даже не с системы образования, а с Академии наук Украины. Всё делалось по заказу политического руководства: сначала была поставлена задача как бы изучить вопрос, убрав все так называемые белые пятна - то, что якобы замалчивалось и искажалось в советское время. Затем окно Овертона смещалось, и из бандеровцев получались якобы комбатанты, требующие к себе внимания, уважения и понимания. Во времена Ющенко между ними и красноармейцами был поставлен знак равенства, и пошло-поехало: Бандера и ОУН-УПА стали героями, а Красная армия - оккупационной силой. На самом деле, здесь всё предельно понятно: украинской политической элите нужны опоры в истории, им нужно обосновать идеологию, почему Украина должна быть «самостийной», почему украинцы - это не русские, выбирая из истории те сюжеты, которые позволяют хоть как-то обосновать эту идею. Героями делаются те, кто выступал против Российской империи, затем - против Советского Союза, кто отрицал общерусскую идентичность. Бандеровцы, оуновцы, мельниковцы, последователи Коновальца полностью отрицали любую позитивную связь с Россией и СССР. Поэтому они, с точки зрения украинской политэлиты, являются наиболее крепкой и мощной опорой всей украинской государственности, идеологии и всего того, что можно назвать «самостийностью», - прокомментировал «АН» российский историк и публицист, кандидат исторических наук Андрей Марчуков.

Андрей Марчуков

Отметим, что в область научных интересов историка входит история русско-украинских отношений с XIX века, идеология и практика украинского национализма, а также актуальные проблемы межгосударственных отношений России и Украины. В своё время Андрей Марчуков защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Украинское национальное движение в УССР в 1920 -1930-е годы»

Из историй от Олеся Бузины

Известно, что ОУН-УПА воевали с кем угодно, только не с гитлеровцами. К примеру, 14-я дивизия Ваффен СС «Галиция» была регулярным подразделением войск СС, действовавшим в рамках руководящих документов СС. Жертвами бандеровского террора в 40-е годы стало более 300 тысяч человек (и это - по самым скромным подсчётам): только в 1943 году УПА уничтожила около ста тысяч поляков и членов украинско-польских семей во время «Волынской резни».

«Бандеровцы проводили этнические чистки, убивая преимущественно беззащитных мирных жителей - как поляков, так и украинцев, отказывавшихся поддерживать ОУН Бандеры. Сведений о «войне» бандеровцев с Вермахтом в немецких архивах не обнаружено… Самым известным терактом бандеровцев против Красной Армии стало нападение на автомобиль освободителя Киева генерала Ватутина, командовавшего 1-м Украинским фронтом. Это случилось 29 февраля 1944 года возле села Милятин на Ровенщине», - писал в своё время известный украинский писатель, журналист и публицист Олесь Бузина, погибший от рук бандеровцев в Киеве 16 апреля 2015 года.

Олесь Бузина

«…Что такое ОУН, как не чёрная дыра, куда кануло целое поколение? И не стоит уверять, что они строили современную Украину. Скорее, наоборот. Их Украина не имела ничего общего с демократическим государством. По замыслу бандеровцев, это должно было быть тоталитарное образование национал-социалистического или фашистского образца. Эдакая пародия на Германию Гитлера или Италию Муссолини», - отмечал Бузина, подчёркивая, что «Бандера «любил» Украину издалека - из Мюнхена».

Удостоверение, выданное Бандере земельным советом Старнберга в Германии в 1946 году

«Бандера - это не человек. Это прах. А также символ и флаг. Символ и флаг достаточно мрачные - цвета крови и смерти. Недаром и знамя организации, которую он возглавлял, было чёрно-красным - отнюдь не жизнерадостных тонов… Правда заключается в том, что Бандера стал символом и флагом того национализма с нечеловеческим лицом, который завел в тупик и погубил даже его адептов. Этот национализм пытался совместить несовместимое: веру в Бога и сатанизм, борьбу за «свободу» и службу в гитлеровской разведке, высокие «идеалы» и убийства из-за угла даже своих. Кто-то скажет: но ведь он же любил Украину! Да, любил. Но как насильник любит свою жертву - не интересуясь ответным чувством», - писал Олесь Бузина.

Впитать в себя антиРоссию

«Поскольку старых уже не перевоспитать, то начинать надо со школы, а ещё лучше - с детского сада. На Украине мы видим прямую параллель тому, что делается, например, в Латвии, Литве и Эстонии, где в детские сады приходят люди в форме «лесных братьев» и прибалтийских эсесовцев, рассказывая о том, что именно эти люди защищали Прибалтику от русско-советской агрессии. По такому же пути идет и Украина. Украинский национализм обладает немалой мобилизационной силой, при этом он подпитывается бытовым национализмом, очень поощряемым властью», - отмечает Андрей Марчуков.

«Школьные учебники, конечно, разные - тут всё зависит от издательств, что было хорошо заметно, к примеру,по историческим атласам, которые издавали для школ. Были атласы более вменяемые, со взвешенными формулировками, а были такие, со страниц которых национализм просто выплескивался. На картах рисовалась этническая граница разделения украинской нации, не совпадающая с границами Украины: она была гораздо шире. Это объяснялось тем, что, мол, Россия отобрала исконно украинские земли. В любых учебниках при той или иной степени радикальности выстраивается националистическая линия, потому что украинские дети со школьной скамьи должны впитывать в себя то, что Украина - это антиРоссия. Это было очень популярным при Порошенко и продолжается при Зеленском. В учебниках истории и литературы никаких особых изменений не произойдёт, даже если президентом Украины станет представитель оппозиции. Потому что украинская политэлита кровно заинтересована в антироссийской риторике. Поэтому Бандера будет героем украинских националистов и государственности до тех пор, пока будет сохраняться и национализм, и сама эта государственность. Пока будет торжествовать идея, что Украина - форпост западной цивилизации на диких просторах Евразии», - резюмировал Андрей Марчуков.

Борды на Украине

А тем временем в июне текущего года на рекламных бордах, размещённых в населённых пунктах Украины, изобразили фрагмент из газеты ОУН «Самостийная Украина» от 10 июля 1941 года, где опубликован «Акт провозглашения украинской державы».

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