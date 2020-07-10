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Пентагон перебрасывает войска в Европу для проведения военных учений близ российских границ

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Пентагон перебрасывает войска в Европу для проведения военных учений близ российских границ
фото: соцсети

В пятницу представители американского военного ведомства сообщили, что из Техаса в кратчайшие сроки будет отправлено в Европу подразделение 1-ой дивизии, для проведения заключительного этапа учений «Защитник-Европа-20» (Defender Defender-Europe) в Германии и Польше. 

На этот раз 550 бойцов из 1-ой «Кавалерийской» дивизии, чья база расположена в Форт-Худ (Техас), направятся практически на российскую границу. Это примерно по численности - батальон, скорее всего речь идет о батальонной тактической группе, которая формируется на базе 2-го батальона, 12-го «Кавалерийского» полка, 1-ой бронетанковой бригады, 1-ой «Кавалерийской» дивизии. Из-за океана переместят только личный состав, а бронетехнику танки Abrams и боевые машины Bradley возьмут из мест хранения в Германии.

Эту группу подчинят полевому штабу 1-й «Кавалерийской» дивизии (форвард) расположенному в Познани (Польша), а наблюдение за действиями доверят командованию 7-ой армии США, базирующемуся в Графенвёре (Германия). Пентагон заверяет, что все необходимые меры для защиты от коронавируса будут приняты во время предстоящих учений, которые должны продлиться до 22 августа.

АОл

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