На Самоа островитянин просидел в тюрьме на пять лет больше срока

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10 июля 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Fox news

фото: pixabay.com

Житель острова Самоа был вынужден провести в тюрьме на пять лет больше положенного. Причиной этому стала ошибка в системе.

Тюремный приговор Сио Агафили, жителю Самоа, был вынесен за кражу со взломом. По закону он должен был выйти на свободу еще в декабре 2015 года. Однако его отпустилитолько теперь.

«Я потерял счет дням», — рассказывает Сио Агафили: «Я почти ничего не помню о том, когда я должен был выйти. Я просто знал, что должен отсидеть свой срок».

Ошибка возникла из-за двух судебных решений. Первый срок за кражу со взломом Сио Агафили получил в ноябре 2008 года. Судья приговорил его к семи годам лишения свободы. Через месяц состоялся еще один суд. Там речь шла об аналогичном преступлении, но совершенном в другом месте. Подсудимым опять стал Сиа Агафилис. Теперь судья приговорил его еще к 5 годам.

По закону в подобных случаях осужденный должен был отбыть только максимально назначенный срок, то бишь самый первый — в семь лет. Однако Агафилису приплюсовали оба срока. В итоге получилось 12 лет.

Ошибка была замечена во время судебного заседания. Там снова рассматривалось дело Сио Агафили. Но в этот раз его судили в связи с побегом из тюрьмы. В итоге беглец был отпущен на свободу. Правда, ему пришлось заплатить залог.

Теперь уже пострадавший Сио Агафили планирует потребовать компенсацию морального ущерба. К слову, в России за подобное он мог бы получить внушительную сумму. Житель Санкт-Петербурга так получил компенсацию более 2 миллионов рублей за незаконное содержание в СИЗО.