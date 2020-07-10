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США поставили Индии 37 ударных вертолетов

, 17:10 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель ]

США поставили Индии 37 ударных вертолетов
Фото: соцсети

Авиабазы индийских ВВС, расположенные вдоль Линии фактического контроля в спорных с Китаем пограничных районах, будут усилены 22 ударными вертолетами AH-64 Apache и 15 ударно-транспортными вертолетами CH-47 Chinook.

Индийские военные чиновники сообщили информационному агентству Press Trust of India, что, поступившие из США вертолеты AH-64 Apache и CH-47 Chinook были введены в эксплуатацию в рамках развертывания ВВС вдоль линии фактического контроля в связи с ожесточением в противостоянии с Китаем в восточной части Ладакха. Кстати, Индия получила самый продвинутый вариант ударного геликоптера AH-64E Apache. Данный образец имеет улучшенную систему обнаружения целей, способную эффективно функционировать в любую погоду днем и ночью. «В дополнение к возможности контрастной классификации воздушных и наземных целей, радар управления огнем был обновлен для работы в морской среде», - сказал представитель Boeing. Индийские ВВС стали обладателем модернизированной версии винтокрылой машины CH-47F (I) Chinook. Данный образец имеет улучшенный планер и обновленную авионику.

За последние шесть лет связи в области вооружений между Индией и США значительно возросли. В 2019 году суммарный объем военных контрактов достиг 18 млрд долл. Создано и функционирует совместное индо-американское предприятие в Хайдарабаде, которое занимается производством деталей для вертолета AH-64 Apache как для армии США, так и для других пользователей данной моделью.

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