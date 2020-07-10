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10 июля 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

По западной части США пронёсся мощный торнадо. В штате Миннесота шквалистый ветер сорвал крыши зданий и разрушил несколько десятков автомобилей. Власти сообщают, что один человек погиб, когда на него обрушилась крыша гаража, где мужчина прятался от стихии.

Местным жителям уже помогают восстанавливать дома. В настоящее время в пострадавших районах ведут наблюдение сразу несколько бригад метеорологов. Они обрабатывают сообщения о новых торнадо и информируют население в случае резких изменений погоды.