Израиль привел армию в состояние «повышенной готовности» из-за угроз Ирана

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10 июля 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Телевидение Земли обетованной на иврите сообщило, что израильские вооруженные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности в северном регионе вблизи ливанской границы. Иерусалим опасается ответных действий спецслужб Ирана за пожар на ядерном объекте, расположенном близ Тегерана.

Согласно переданной телевидением информации сегодня утром командование ЦАХАЛ объявило состояние высокой боевой готовности для Северного округа, против которого находятся Сирия и Ливан. Это решение было принято из-за опасения мести Ирана за пожар на ядерном объекте в Натанзе, который, по мнению Тегерана, был делом рук израильских спецслужб.

Командир 13-го полка бригады «Голани» подполковник Ави Марчиано сообщил телевидению, что «Хезболла» активизировалась по ту сторону границы. Канал отметил, что у Хезбаллы есть мотивы для войны, особенно после убийства иранского командующего Силами Кудс генерал-майора Кассема Сулеймани, а также диверсий, приписываемых Израилю в Иране.