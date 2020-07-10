Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Начальник Генштаба ВС РФ провел переговоры со своим французским коллегой

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник Генштаба ВС РФ провел переговоры со своим французским коллегой
Фото: соцсети

10 июля начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником главного штаба вооруженных сил Франции армейским генералом Франсуа Лекуантром. 

Были затронуты актуальные вопросы международной безопасности, ситуация в кризисных регионах мира, а также двустороннее взаимодействие. Наверняка, были сделаны акценты на сирийском вопросе, положении дел в Ливии и Центральной Африке, и на возможной мести Ирана за диверсии на его стратегических объектах.

АОл
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью