Начальник Генштаба ВС РФ провел переговоры со своим французским коллегой
10 июля 2020, 14:55[ «Аргументы Недели» ]
10 июля начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником главного штаба вооруженных сил Франции армейским генералом Франсуа Лекуантром.
Были затронуты актуальные вопросы международной безопасности, ситуация в кризисных регионах мира, а также двустороннее взаимодействие. Наверняка, были сделаны акценты на сирийском вопросе, положении дел в Ливии и Центральной Африке, и на возможной мести Ирана за диверсии на его стратегических объектах.
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