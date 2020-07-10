Начальник Генштаба ВС РФ провел переговоры со своим французским коллегой

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10 июля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

10 июля начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с начальником главного штаба вооруженных сил Франции армейским генералом Франсуа Лекуантром.

Были затронуты актуальные вопросы международной безопасности, ситуация в кризисных регионах мира, а также двустороннее взаимодействие. Наверняка, были сделаны акценты на сирийском вопросе, положении дел в Ливии и Центральной Африке, и на возможной мести Ирана за диверсии на его стратегических объектах.