Взоры Пекина нацелены на Иран. Дружить будут против Запада

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10 июля 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Иран и Китай готовят договор о всестороннем сотрудничестве. Стороны пока отказываются разглашать его содержание, однако по слухам известно, что Тегеран планирует продавать Пекину природные ресурсы по низкой цене, а также предоставить территорию для размещения китайских войск. Документ планируется подписать на 25 лет.



В администрации президента Ирана сообщили о стратегическом характере сотрудничества государств. Сделка, по мнению иранских политиков, открывает перспективы для сотрудничества и отвечает интересам двух стран.

Арабские эксперты, а также иранская оппозиция указали на колонизационные цели Китая в отношении Ирана. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад считает, что Китай посягает на суверенитет ближневосточного государства под предлогом возврата финансового долга.



На фоне падения товарооборота иранская сторона вынуждена искать новые рынки. Китайским предпринимателям в Иране будут предложены особые визовые условия.



После прекращения западными странами торговых отношений с Ираном, ему не остаётся ничего другого, как позволить Китаю усилить своё присутствие.

В планы Ирана входит сдача в аренду острова Киш для размещения китайских войск. Всё это вызывает серьёзные опасения не только в оппозиционной иранской среде, но и у руководства соседних государств.



