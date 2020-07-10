В Амстердаме вручают экологические подарки за рождение малыша

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10 июля 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

Руководство Амстердама планирует награждать мам и пап за каждого родившегося малыша. Подарком является ... дерево. Оно будет высаживаться в черте города.



В столице Нидерландов традиция предоставлять презент за рождение малыша существует на протяжении нескольких лет. В этом году власти города решили её продолжить. Дерево является одним из вариантов подарка. Родители также могут получить от государства хлопковое одеяло из переработанного пластика, собранного в океане. Такие одеяла в ближайшее время начнут производить в Европейских государствах. Это поможет снизить негативное влияние пластиковых отходов на природу. Раньше власти дарили родителям полотенце, на котором была надпись: "Я - Амстердам". После чиновники посчитали, что такие презенты опасны для экологии, так как производились в Китае.



Вместе с деревом или одеялом власти города пришлют родителям поздравительную телеграмму. Она изготавливается из «живой бумаги», которая содержит семена цветов. Член партии GroenLinks Турия Мелиани сообщила, что с сентября родители новорождённых малышей будут получать новые подарки.



