«12 тысяч человек будут умирать каждый день». Голод, вызванный коронавирусом, может унести больше жизней, чем сама болезнь

Аргументы Недели → В мире 13+

10 июля 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

По данным международной программы Oxfam, к концу года в мире от нехватки еды будут умирать 12 тысяч человек ежедневно. Согласно заявлению ООН, число людей, страдающих из-за голода, в ближайшие месяцы может вырасти почти в 2 раза и составить 265 млн человек.

Это связано с нарушением поставок продовольствия, сокращением международной торговли и другими причинами, вызванными ограничениями из-за пандемии коронавируса. Страдают от голода, как и прежде, преимущественно страны третьего мира.

Между тем, угроза второй волны коронавируса и повторного введения карантина становится все более осязаемой. Российское представительство ВОЗ заявило, что ограничения могут быть введены «хоть завтра». Связано это с несоблюдением противоэпидемических требований населением.

Однако реакция самого населения на повторную принудительную самоизоляцию и карантин может быть резко отрицательной. Достаточно вспомнить массовые протесты в Белграде и других сербских городах, жители которых возмутились планам правительства снова ввести комендантский из-за роста заболеваемости, пишет канал "Расстрига".