С Украины выгнан криминальный авторитет по прозвищу Дед

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9 июля 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

полиция Украины, фото: echokieva.com

Криминального авторитета по прозвищу Дед, уроженца Армении, выдворили с Украины, сообщает сегодня пресс-служба министерства внутренних дел страны. Деда неоднократно задерживали за нарушение миграционного законодательства.

Его уже выдворяли из страны, но он незаконно вернулся на Украину. Мужчина каждые три-четыре дня менял свое место жительства. Но оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции его вычислили. 28 апреля 2020 года криминальный "авторитет" был задержан. Его поместили в Николаевский пункт временного содержания для иностранцев и лиц без гражданства, сообщает МВД Украины. В настоящее время Дед принудительно выдворен из страны, ему запрещено въезжать на украинскую территорию в течение 15 лет.