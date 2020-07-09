В Германии фильм про США во второй мировой назвали патриотической лентой

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9 июля 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: die Zeit

фото из архива автора

Немецкие СМИ назвали патриотической драмой новый фильм. В нем рассказано про капитана американского военного корабля, который готовится встретить бой с противником. Действия происходят во время Второй мировой войны. В этой войне США были противником Германии.

Если говорить точнее, то события в фильме относятся к 1942 году. В те времена Соединенные Штаты еще воевали с Японией. Но Токио был союзником Берлина. Поэтому слова рецензии на фильм в немецких СМИ выглядят предательством по отношению к своим союзникам.

«В патриотической драме мировой войны Том Хэнкс играет свою любимую роль», — пишет немецкий журналист: «С непоколебимым моральным компасом Том Хэнкс играет роль капитана корабля Greyhound. Эта история из реальной жизни, рассказанная о настоящем капитане Greyhound Эрнесте Краузе. Он впервые в своей уже не совсем молодой военной карьере получил командование собственным кораблем и должен был с помощью USS Keeling (позывной «Greyhound») обеспечить движение конвоя из 37 кораблей с солдатами, оружием и благополучно добрался до Великобритании».

В дальнейшем немецкая публикация похожа на обычную статью кинокритика. Недоумение вызывает эта характеристика. Немецкий журналист назвал патриотическим фильм про войну, в которой военный корабль противника Германии идет с караваном в Великобританию!

Как раз с Великобританией Германия воевала. И подобная рецензия на фильм выглядела бы в нашей стране, как если бы российский критик назвал патриотическим фильм японского производства о том, как японский корабль плывет с танками и оружием, для их поставки гитлеровской армии.

Впрочем, это дело Германии. Во Второй мировой войне Германия воевала с Советским Союзом. Так что, если за послевоенные годы Соединенные Штаты сумели воспитать немцев так, что они называют патриотическим фильм об участии США в войне, ну, это на совести самих немцев.