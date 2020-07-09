Геи и женщины делают политику в Германии

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9 июля 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Накануне съезда германской политической партии «Христианско-демократический союз» её лидер Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила ряд инициатив. В большей степени они направлены на модернизацию партии.



Несколько месяцев назад Крамп-Карренбауэр отказалась от участия в наследовании поста канцлера. Причина заключалась в низких показателях деятельности возглавляемой партии. Но на фоне высоких результатов в борьбе с пандемией, авторитет «Христианско-демократического союза» в стране значительно возрос.



Крамп-Карренбауэр предложила увеличить квоту женщинам на руководящих должностях в партии до 50%, а также наделить официальным статусом объединение лиц нетрадиционной ориентации в ХДС. По мнению руководителя политической организации, они должны получить полноценное право вносить свои предложения и участвовать в выработке общих решений партии.



В 2021 году состоятся федеральные выборы. Главными кандидатами на пост канцлера являются баварский премьер Маркус Зёдер. Он смог заработать высокий рейтинг благодаря решительным действиям в борьбе с пандемией коронавируса. Другим ярким претендентом является член партии ХДС Фридрих Мерц. Ему симпатизируют порядка 30% немцев. Инициативы и пересмотр позиции Крамп-Карренбауэр внесли определённый хаос в ряды кандидатов на кресло федерального канцлера.



