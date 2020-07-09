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В Южно-Сахалинске прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета

, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

В Южно-Сахалинске прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета
фото: pixabey

Рейсовый самолет Владивосток – Петропавловск-Камчатский авиакомпании совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске. По предварительным данным, экипаж судна заметил запах плавящейся изоляции электрической проводки.

Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры начала проверку по факту произошедшего. Лайнер совершил успешную посадку, пассажиры улетели другим рейсом.

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