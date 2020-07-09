Почем нынче немецкие танки Leopard

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9 июля 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

фото: соцсети

Германия провела демонстрацию основных танков Leopard 2A4, предназначенных для венгерских Вооруженных сил, сообщают польские СМИ. Эти машины будут использоваться для обучения экипажей, которым предстоит работать на новых танках немецкого производства, модифицированных до уровня Leopard 2A7 +. Эта обновленная боевая машина начнет поступать в венгерские бронетанковые войска в 2023 году.

Танки Leopard 2A4 в качестве учебных направляются венгерским подразделениям в рамках программы обновления бронетехники и артиллерии, которая началась в 2018 году. Основных танков Венгрия закупит не так уж много, всего то - 44 новых Leopard 2A7 +, это только один танковый батальон. Из открытых источников известно, что цена одного основного танка Leopard 2A7 + составляет 13-15 млн евро. Кроме того, венгерские ВС получат 24 самоходных гаубицы PzH 2000 (один дивизион), а также машины боевой поддержки.

На вооружении венгерской армии все еще состоят советские средние танки T-72M1 и буксируемые гаубицы Д-20, которые подлежат замене.

Ожидается переоснащение армейской авиации для чего закупается 36 вертолетов H145M и H225M европейского производства. Возможно, венгры приобретут норвежские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, которые пойдут на замену советских ЗРК «Куб».

Общий бюджет программы пока не обнародован. Есть информация о том, что Минэкономики Германии в первой половине 2019 года дало разрешение на экспорт оружия в Венгрию на сумму 1,76 млрд евро. Примерно 1,39 млрд евро (80% вышеуказанной суммы) пойдет на приобретение основных танков, самоходных гаубиц, инженерной техники, ремонтно-эвакуационных машин, учебных танков, а также грузовых автомобилей, квадроциклов и запчастей для всей перечисленной техники. Еще 103 млн евро венгры выделили на закупку тренажеров и расходных материалов к ним.



Судя по вышеприведенной информации, всю венгерскую армию по силам и средствам можно приравнять к пехотной дивизии.