Вирус уходи, Черногория победила covid-19, но опасность нового заражения всё ещё есть

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9 июля 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ещё в конце мая Черногория стала первой европейской страной, официально объявившей об окончании эпидемии. Тогда местные праздновали победу, утверждая что худшее позади. Ведь для этой тихой и мирной прибрежной державы любые вирусные катастрофы могут превратиться в большие экономические сложности.

Сейчас в Черногории снова зафиксированы заболевшие, в основном в северных регионах. Потому правительство Джукановича вновь предприняло попытки объявления карантина. На сегодня в этой стране 320 заболевших. Все инфицированные находятся под строгим наблюдением врачей. Для лиц, прибывающих из Сербии, введен обязательный строгий карантин. Но всё же чрезмерно жёсткие ограничения вводить никто не будет. По многим данным, вирус уже начинает ослабевать. Информация о второй волне нередко приравнивается к обычным "страшилкам".

Какое -то время работать предстоит на удаленных основах. Бизнес-сферам рекомендовано перейти на "домашний режим", пока ситуация полностью не улучшится. Сохранится и масочный режим в общественных местах. Это было сделано для того, чтобы обезопасить население от возможного заражения. Кафе и рестораны по стране будут работать максимум до полуночи. В северных регионах заведения общепита вообще закрываются на неделю. Но всё же местные в полной уверенности, что это лишь незначительное ухудшение, и в скором времени всё опять вернется на круги своя. По поводу турсделок с Россией в Черногории ничего конкретного не говорится. Пока в России полностью не уладится ситуация с заражением, ни о каком туризме в Европу не может идти и речи. Тем, кто жаждет путешествий в Черногорию, местные власти советуют поумерить свой пыл.