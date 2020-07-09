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9 июля 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

Всякий раз, когда мы размышляем о том, какое будущее ждет цивилизованный мир, в голове возникают разные образы, во многом связанные с технологическим развитием.

Кто-то представляет автомобили, парящие над землей при помощи магнитной левитации, кто-то ассоциирует будущее с экологически безопасными городами, а кто-то и вовсе считает, что цифровые технологии станут неотъемлемой и даже жизненно важной частью человека. Верно одно – прогресс не стоит на месте и уверенно ведет человечество за руку в эту самую таинственную неизвестность.

инновационный город Toronto Tomorrow

Удивителен и тот факт, что в ряде стран уже задумались о переустройстве городов на новый футуристический лад. Так, например, в Торонто планировалось выделить целый район для создания технологической столицы мира, обустроив все таким образом, чтобы дома стали «эффективными», машины передвигались на беспилотной системе, а люди в этом месте походили на пришельцев из будущего. Проект получил название Toronto Tomorrow, а в его разработке активное участие принимала небезызвестная компания Google. Однако, судя по всему, инициативу так и не удастся претворить в жизнь. Не обошлось тут и без недовольных жителей соседних районов: они побоялись, что такой технологический скачок скажется на их размеренной и спокойной жизни.

Город будущего

Старт проекту был дан в 2018 году, а его реализацией должна была заняться Sidewalk Labs, сестринская компания Google. Она выиграла конкурс на застройку площади у воды в Торонто, раньше в этом месте была промышленная зона. В основу инициативы легла достаточно удивительная идея – строительство из дерева. Район должны были застроить деревянными зданиями, высотой до 30 этажей, главной отличительной чертой которых была бы возможность менять пространство в угоду потребностей людей. Город мог бы быстро трансформироваться в зависимости от новых нужд жителей. По заявлениям инициаторов такую трансформацию можно было бы сравнить с кастомизацией смартфонов.

компания Sidewalk Labs

Согласно задумке, составные части домов, стены и пол, можно было бы двигать и модернизировать, если возникает такая потребность. Само строительство блоков могло бы занимать на 35% меньше времени, чем аналогичное строительство из бетона и металла. Но на этом останавливаться никто не собирался: в основе проекта также лежат и другие интересные идеи. Например, район собирались обустроить инфраструктурой для велосипедистов и дорогами для беспилотных автомобилей, подогревом асфальта, умной регуляцией температуры в помещениях. Системы доставки почты, раздельного сбора мусора и отходов, распределения электричества собирались автоматизировать. Городская среда должна была стать намного экологичнее: количество вредных выбросов могло сократиться на 89%.

Критика и остановка программы

Проект инновационного и технологичного города, однако, устроил не всех. В первую очередь, высказываться против начали жители близлежащих районов. Они испугались того, что корпорация продолжит модернизацию города и за пределами района, и тогда снос старых зданий и массовая застройка новыми уже коснется всех. Более того, жителей настораживает и тот факт, что обеспечение функционирования всех инфраструктур берут на себя крупные компании, а значит легитимное правительство будет постепенно терять контроль нал городом. Это может стать серьезным ударом по демократии, ведь в таком случае политические решения будут формироваться под давлением интереса частных лиц. Наконец, идея кастомизировать город, как смартфон, тоже не понравилась критикам проекта.

проект Toronto Tomorrow

Но больше всего канадцев пугают новые информационные условия, которые диктует город будущего. Согласно проекту, в районе мог быть внедрен абсолютно бесплатный интернет, а также система датчиков, собирающая информацию о жизни города. Здесь встал вопрос об информационной безопасности и информационной свободе для жителей: система может быть использована для тотального контроля над гражданами.

Эта критика и привела к тому, что проект Toronto Tomorrow был остановлен. Официальная причина – это, конечно, эпидемия коронавируса, которая изменила положение дел в экономике, и строить город будущего стало опасно с финансовой точки зрения. Однако реальность такова: никого не устроило то, что компания Sidewalk Labs решила обустроить территорию для тестирования инновационных технологий, не считаясь с мнением окружающих. В итоге, деньги, которые она вложила в том числе и в рекламу (а это порядка $50 млн) канули в никуда.