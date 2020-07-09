Аравийские военные потопили два хуситских боевых катера
9 июля 2020, 15:27[ «Аргументы Недели» ]
Представитель военной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, заявил в четверг, что «силами коалиции были уничтожены катера группировки Ансаралла (хуситы), которые занимались постановкой морских мин, что являет собой непосредственную угрозу международной навигации в регионе».
Представитель сил коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что «в 03:20 утра сегодня командование объединенных сил Коалиции провело операцию по уничтожению двух военных морских целей в 6 км к югу от порта Салиф в Шкале, принадлежащих поддерживаемой Ираном террористической милиции хуситов».
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