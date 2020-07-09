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Конгресс США намерен сократить финансирование операций на Ближнем Востоке

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Конгресс США намерен сократить финансирование операций на Ближнем Востоке

Американский Конгресс рассматривает вопрос введения запрета на использование финансовых средств из федерального бюджета Пентагоном на проведение военных операций по контролю над сирийскими и иракскими нефтяными месторождениями. Предложения уже отражены в проекте государственного бюджета на 2021 год.

В тексте также указано, что со следующего года вводится запрет на строительство военных баз на территории Афганистана и Ирака и передачу самолётов F-35 Турции. Пока что американские военные строят опорные пункты на востоке Сирии и усиливают позиции курдов. США активно поддерживают местные группировки в торговле нефтью, пытаясь уйти от открытых обвинений в этом.

Если американцы продолжат опекать курдов, то проправительственным силам будет сложнее их перетянуть к себе. Вариант автономности курдов от Сирии не устраивает официальный Дамаск. Если американский контингент покинет территорию Сирию, то она будет выстраивать отношения со странами Персидского залива и европейцами на более выгодных условиях.

Несмотря на планы по сокращению финансирования военных операций на Ближнем Востоке, конгрессмены отдают себе отчёт в увеличивающейся опасности террористической группировки «исламское государство» (запрещено в РФ). По сообщению Госдепа, группировка создала финансовые центры в странах Африки, а также в Индии и Пакистане.

ПВ

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