Конгресс США намерен сократить финансирование операций на Ближнем Востоке

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Американский Конгресс рассматривает вопрос введения запрета на использование финансовых средств из федерального бюджета Пентагоном на проведение военных операций по контролю над сирийскими и иракскими нефтяными месторождениями. Предложения уже отражены в проекте государственного бюджета на 2021 год.



В тексте также указано, что со следующего года вводится запрет на строительство военных баз на территории Афганистана и Ирака и передачу самолётов F-35 Турции. Пока что американские военные строят опорные пункты на востоке Сирии и усиливают позиции курдов. США активно поддерживают местные группировки в торговле нефтью, пытаясь уйти от открытых обвинений в этом.



Если американцы продолжат опекать курдов, то проправительственным силам будет сложнее их перетянуть к себе. Вариант автономности курдов от Сирии не устраивает официальный Дамаск. Если американский контингент покинет территорию Сирию, то она будет выстраивать отношения со странами Персидского залива и европейцами на более выгодных условиях.



Несмотря на планы по сокращению финансирования военных операций на Ближнем Востоке, конгрессмены отдают себе отчёт в увеличивающейся опасности террористической группировки «исламское государство» (запрещено в РФ). По сообщению Госдепа, группировка создала финансовые центры в странах Африки, а также в Индии и Пакистане.



