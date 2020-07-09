Представитель ЛНА: Турецкие захватчики воюют в Ливии против народа

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июля 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пресс-секретарь Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Аль-Мисмари заявил в среду, что в действительности война в Ливии, происходит между народом и «турецкими захватчиками».

По словам Мисмари, турецкая сторона готовит свои войска и силы Правительства национального согласия к новому наступлению против Ливийской национальной армии. Ахмад Аль-Мисмари пояснил, что Турция планирует расширить свой контроль над всей западной Ливией и доставляет новых ополченцев в страну. Он подчеркнул, что Турция хочет достичь «Нефтяного Полумесяца», чтобы контролировать самые важные природные активы Ливии.