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Сирийские военные не пропустили колонну бронетехники США через свой блокпост

, 15:14 [ «Аргументы Недели» ]

Сирийские военные не пропустили колонну бронетехники США через свой блокпост
Фото: соцсети

«Военный конвой США попытался обойти контрольно-пропускной пункт сирийской армии, но был заблокирован арабскими правительственными силами на посту», - сообщают независимые наблюдатели из Аль-Камышлы (провинция Хасака).

Не было зарегистрировано никаких столкновений между двумя сторонами; однако в докладе говорится, что сирийская армия была более агрессивной, чем обычно. Ранее на этой неделе подразделение Сирийской арабской армии также перехватило военную колону, которая пыталась беспрепятственно совершить марш в сельской местности Аль-Камышлы.

АОл

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