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Китай готов к переговорам по ядерному оружию, если США сократят своё в 20 раз

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Китай готов к переговорам по ядерному оружию, если США сократят своё в 20 раз

Китайские власти заявили о готовности присоединиться к переговорам между Россией и США по сокращению ядерных вооружений. При этом американцы должны выполнить одно условие – сократить свои ядерные силы до китайского уровня.

Ядерный потенциал США в 20 раз больше КНР. Пекин пытается показать всему миру, что именно Вашингтон разваливает любые усилия и меры по контролю над вооружениями. Это можно сказать о договоре по отрытому небу, по ПРО и соглашению по ракетам средней и меньшей дальности.

Правительство США посчитало, что ядерные боезапасы Китая стремительно растут и новый договор без Пекина будет бессмысленным. Представитель китайского МИДа Фу Цун сообщил, что США должны сначала договориться о сокращении ядерных боезапасов с Россией, только потом можно будет рассматривать вопрос о вхождении Китая в данное соглашение. Дипломат добавил, что Москва, в отличие от Вашингтона, не принуждает Пекин присоединяться к переговорам, уважая интересы и принципы соседнего государства.

Шведские эксперты ранее заявляли, что Китай обладает порядка 320 ядерными боеголовками, причём их количество постоянно увеличивается. КНР владеет несколькими типами баллистических ракет, атомными подводными лодками. К концу десятилетия Китай станет такой же великой ядерной державой, как Россия и США.

ПВ

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