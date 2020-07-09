Первыми покупателями российского танка «Армата» могут стать Египет, Индия и Китай

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Т-14 является первым танком третьего поколения в мире, заявило агентство «Спутник», отметив, что Министерство обороны России заключило контракт на поставку 132 единиц бронетехники на платформе Армата, включая танки Т-14, тяжелые боевые машины пехоты Т-15. Поставка всей партии машин ожидается до конца 2021 года.

В сообщении «Спутника» подчеркивается, что Египет, Индия и Китай проявляют большой интерес к танку. Его технические плюсы очевидны, а цена дешевле, чем у танков более старого поколения других стран. Стоимость одного Т-14 оценивается в 7 млн долларов.