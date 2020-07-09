Тайна Бермудского треугольника не раскрыта до сих пор

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9 июля 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Бермудским треугольником называют район в Саргассовом море, где на протяжении всего ХХ века пропадают воздушные суда.

Его вершинами являются Бермудские острова, Майами и Пуэрто-Рико. Над этими местами предпочитают не летать даже опытнейшие асы. Здесь наблюдается большое количество отмелей, а также зарождения циклонов и штормов. Всякая навигация в этом месте попросту невозможна, так как таинственные аномалии вызывают множественные системные сбои.

За всю историю прошлого века здесь пропало не менее 100 воздушных кораблей. Исчезновения судов вызывали тревогу ещё в 50-х годах. Тогда этот сектор по праву заслужил название - "море дьявола". Само понятие "Бермудский треугольник" ввели уже в 60-х после исчезновения целого звена бомбардировщиков. Однако военная авиация в "треугольнике" исчезала и раньше. Одним из шокирующих событий стала пропажа звена "Эвенджеров" в 1945 году. Последние слова пилотов говорили о таинственных аномалиях. Они утверждали, что не могут справиться с управлением. Говорили про странные явления на воде, будто бы всё вокруг обратилось в хаос. Это событие вызвало настоящий фурор среди всех пилотов мира.​



Помимо таинственных исчезновений кораблей и летательных аппаратов, в этих местах находили и вполне исправные суда без экипажей. По необъяснимым причинам пилоты и моряки попросту покидали свои суда. Не раз сообщалось о всевозможных временных аномалиях и темпоральных сбоях. Но точное происхождений этих явлений не исследовано до сих пор. Не существует никакой официальной теории по поводу исчезновений судов. Береговая охрана Майами вообще полагает, что подобные авиакатастрофы - совсем не редкое явление на планете. Ученые предполагают мощнейшую генерацию инфразвука, которая, вероятно, глубоко в океане. Инфразвуковые всплески часто приводят к головным болям и даже к галлюцинациям. Есть и мнение про сильные выбросы метана, которые приводят к сбоям в системе управления судов. Но всё это лишь теории и гипотезы, ни одна из которых пока ещё не доказана. Наиболее интересной кажется теория конспирологов, считающих "треугольник" за древнее устройство давно исчезнувших цивилизаций. Вполне возможно, это может быть специальной ловушкой для кораблей, установленной ещё задолго до нашей эры.​

Не исключено, что тысячелетия назад на нашей планете уже существовали развитые страны, которые приблизились к весьма высокому технологическому уровню. И вероятно они как и мы сейчас, тоже воевали друг с другом. Посему теория о специальном "капкане" кажется наиболее реалистичной