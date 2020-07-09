Единственный потенциальный противник Польши – это Россия

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июля 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Новая Стратегия национальной безопасности Польши, принятая весной нынешнего года, отражает то, что основным (точнее – единственным) потенциальным противником Польши названа Россия, настолько ожидаемо, что никакого удивления вызвать не может. Белоруссия в документе не упомянута вообще.



Сейчас Минск является союзником Москвы чисто формально, фактически же политика Лукашенко становится всё более откровенно антироссийской. По-видимому, целью Варшавы будет окончательный отрыв Белоруссии от России, в т.ч. через упоминаемые в стратегии механизмы «Восточного партнерства». В Стратегии говорится о важности для Польши ее отношений с НАТО и ЕС, но при этом на равных с ними - о необходимости особого сотрудничества с США, с не входящими в НАТО.



Читать статью полностью: В Польше сохраняется стремление к историческому реваншу и крайняя враждебность к России