Бунт ополченцев ведёт США к цветной революции

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9 июля 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

В американском штате Джорджия большая группа оппозиционно настроенных лиц потребовала от властей выделения отдельного региона для формирования своего государства. Они объявили голливудские шедевры расистскими, начали сносить исторические памятники основателям США.



Протесты против расизма стали больной темой современного американского общества. Большие группы населения считают, что открытие Америки было злом поэтому стали сносить памятники Колумбу.



Однако такие личности как Вашингтон и Джефферсон, несмотря на поддержание рабовладельческого строя, сделали США независимым государством.



Поэт Юрий Кублановский с сожалением относится к происходящему в Америке. По его мнению, американцы допустили снос исторических памятников переселенцами. Из-за этого обесценилась цивилизация, а уважение к национальной культуре потерялось. Памятники украшали города, старинные площади. Их уничтожение является общечеловеческой драмой.



Возможно каким-то группам получиться создать в США новое общество, но вероятнее всего лет через 15 произойдёт обрушение всего мира. Управляемый миропорядок перестанет существовать, прогнозирует режиссёр Алексей Герман-младший.



Расовая проблема расколола американское общество. Толпа настроена радикально, в обществе появляются сомнительные лидеры. Всё это является признаками начинающейся революции.



