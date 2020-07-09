Новые спутниковые снимки показывают активность на предполагаемом северокорейском ядерном объекте

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9 июля 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Обнаружен новый, ранее не заявленный секретный объект в Северной Корее, который, как подозревают исследователи, используется для создания ядерных боеголовок, сообщает CNN.

Спутниковые фотографии были получены организацией Planet Labs и проанализированы экспертами из Института международных исследований Мидлбери (Middlebury Institute of International Studies). Специалисты пришли к выводу, что объект, который находится в деревне Вуллори рядом с Пхеньяном связан с ядерной программой Северной Кореи и остается активным.

«У него есть все признаки северокорейского ядерного объекта», - пояснил Джеффри Льюис, профессор Института международных исследований Мидлбери, который специализируется на разведке.

«Главное, что бросается в глаза, — это все движение транспортных средств - легковых, грузовых автомобилей, грузовых контейнеров. Этот завод очень активен. Его деятельность не замедлилась - ни во время переговоров, ни сейчас. Здесь все еще производит ядерное оружие», - сказал он.