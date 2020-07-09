Как окружение украинского беженца Януковича контролирует активы в разных странах

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июля 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

Экс-президент Украины Виктор Янукович, сбежавший в Россию в 2014 году, довольно быстро исчез из медийного пространства. Тем не менее, как полагают люди, знакомые с ситуацией, сложившейся вокруг «семьи» Януковича, он до сих пор координирует действия большого круга лиц, с которыми был тесно связан еще с тех времен, когда работал главой государства.

22 июня в Киеве народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач и бывший высокопоставленный сотрудник прокуратуры Украины Константин Кулик провели пресс-конференцию, на которой представили очередную порцию аудиозаписей переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и американского политика Джо Байдена, с 2009 по 2017 год занимавшего должность вице-президента США. На ней также были упомянуты американская инвестгруппа Franklin Templeton Investments и «миллиарды Януковича».

Еще в ноябре 2013 года Financial Times опубликовала информацию о том, что основным кредитором Украины стала крупнейшая американская инвестгруппа Franklin Templeton Investments, которая скупила пятую часть гособлигаций страны на 5 млрд долларов. В этой же публикации было рассказано о неофициальном визите в январе 2013 года в город Сан-Матео в Калифорнии Сергея Арбузова, занимавшего тогда должность первого вице-премьера Украины, и Юрия Колобова, возглавлявшего министерство финансов Украины.

На эту сумму уже набежали серьезные проценты, и Украина должна фонду более 7 млрд долларов.

Бизнесмен Александр Лебедев предположил, что у сделки между Украиной и Franklin Templeton мог быть и коррупционный фундамент. По его версии, в Сан-Матео Арбузов и Колобов могли обсуждать «размещение денег, похищенных семьей Януковича в Украине и отмытых в ОАЭ, Гонконге, Уругвае, на Кипре, для покупки евробондов Украины через «низовые» 200 фондов со скидкой 50%».

«Если догадка верна, то получается, что Украина сегодня должна скрывающемуся на территории России Януковичу и его familia более $7 млрд», - писал Лебедев еще в 2015 году.

В конце 2019 года упомянул о «миллиардах Януковича» и депутат Верховной Рады Александр Дубинский:

«Он сначала вывел свои деньги из Украины, а потом при помощи Franklin Templeton вложил в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Фактически это компания-ширма. Инвестиционный фонд с многомиллиардными активами заводил обратно деньги Януковича. Почему именно этот американский фонд? Потому что сын его основателя, Джон Темплтон-младший, - это один из крупнейших доноров Барака Обамы. Для Януковича было крайне важно иметь такого партнера в процессе легализации через американский инвестиционный фонд украденных у Украины денег».

Экс-прокурор Константин Кулик в декабре прошлого года заявил:

«Мы отследили деньги, которые упали на 23 компании, которые были аффилиированы с [первым вице-премьером] Сергеем Арбузовым. Причем аффилированы они были с работниками банка Арбузова, управляются с одного IP-адреса и все вместе с Арбузовым переехали в Москву… Они сговорились вывезти деньги из Украины, выкупив облигации внутреннего государственного займа, которые Арбузов, в принципе, и выпустил. Эта легализация тесно связана с покупкой и легализацией 7,4 млрд долларов путем покупки облигаций внешнего государственного долга, который тогда выкупил инвестиционный фонд Franklin Templeton. Я подозреваю, что клиенты были условно те же самые. Мы берем деньги МВФ для того, чтобы выплачивать деньги фигурантам из окружения Януковича».

В конце 2019 года активизировалась организованная группа, в которую входят такие хорошо известные на Украине личности, как бывший замглавы Донецкого апелляционного суда, в 2010-м возглавивший Хозяйственный суд Киева, а ныне проживающий в Австрии Артур Емельянов; бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины Виктор Татьков; старший сын экс-президента Украины Александр Янукович, больше известный в определенных кругах как Саша-стоматолог; братья Дмитрий и Павел Малики, выходцы из негласной криминальной столицы Донбасса – Макеевки, прославившиеся целой серией громких поглощений, проведенных как в Украине, так и в других странах. Эти люди контролируют десятки компаний.

По автомобилю бизнесмена Вячеслава Соболева был открыт огонь. В результате нападения погиб его трехлетний сын Александр. Круг заказчиков преступления был определен практически сразу. Среди имен, названных отцом погибшего мальчика, - Артур Емельянов, Виктор Татьков, Павел Малик и Дмитрий Мурахвер.

Еще в 1997 году Соболев открыл в Донецке первый супермаркет «Обжора», превратившийся в торговую сеть с одноименным названием, которую отобрали в результате рейдерской атаки. В те времена, когда президентом Украины был Виктор Янукович, именно с Татьковым и Емельяновым связывают «рейдерскую вакханалию». Емельянов в те годы «сотрудничал» с Сашей-стоматологом - старшим сыном Януковича.

Самые громкие рейдерские захваты на Украине, к которым, по данным СМИ, якобы могут иметь отношение Татьков и Емельянов, — Константиновский завод «Кристалл», «Макеевский универмаг», «Механический завод «ТОР», гостиница «Братислава», «Полимер Альянс ЛТД», Донецкий ЦУМ, ресторан «Дружба» в Константиновке, отель «Шахтер», ТРЦ «Декор Донбасс», одесский «Стальканат», крупнейший в Европе промтоварный рынок «7 километр» и еще десятки предприятий по всей стране.

О деятельности персонажей из этой группировки также хорошо известно в Германии и Австрии.