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Турецкий флот проводит военные учения у берегов Ливии

, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкий флот проводит военные учения у берегов Ливии
Фото: cоцсети

«Анкара практикует дипломатию канонерок в отношении стран Ближневосточного и северо-африканского региона», — считает военный эксперт генерал-майор египетской армии Самир Рагхеб.

По мнению Самира Рагхеба эти маневры были предприняты в ответ на воздушный налет авиации армии Халифы Хафтара, уничтоживший турецкую систему ПВО на военной базе Аль-Ватия к югу от ливийской столицы Триполи на прошлой неделе. Намек в первую очередь адресован Каиру. Египетский военный эксперт заявил, что эти военно-морские учения не повлияют на решение Египта о Сирте и Аль-Джафре, указав, что они остаются «красными линиями» для Анкары. При вторжении протурецких сил в Сирт или Аль-Джафр в войну в Ливии вступит Египет на стороне Халифы Хафтара.

АОл

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