Турецкий флот проводит военные учения у берегов Ливии
8 июля 2020, 20:24[ «Аргументы Недели» ]
«Анкара практикует дипломатию канонерок в отношении стран Ближневосточного и северо-африканского региона», — считает военный эксперт генерал-майор египетской армии Самир Рагхеб.
По мнению Самира Рагхеба эти маневры были предприняты в ответ на воздушный налет авиации армии Халифы Хафтара, уничтоживший турецкую систему ПВО на военной базе Аль-Ватия к югу от ливийской столицы Триполи на прошлой неделе. Намек в первую очередь адресован Каиру. Египетский военный эксперт заявил, что эти военно-морские учения не повлияют на решение Египта о Сирте и Аль-Джафре, указав, что они остаются «красными линиями» для Анкары. При вторжении протурецких сил в Сирт или Аль-Джафр в войну в Ливии вступит Египет на стороне Халифы Хафтара.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.