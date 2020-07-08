"Не грози Южному Судану". Проблемы с терроризмом на юге Судана еще не решены

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8 июля 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Ещё в конце ХХ века про Судан и его политическую ситуацию нельзя было сказать что-то приятное. Постоянные гражданские войны, конфликты и голод довели эту страну до заслуженного звания "ада на Земле". Если ад и существуют, то он точно находится именно в Судане.

Государство уже давно разделено на две части. Наиболее худшая ситуация наблюдается на юге. Там уже много лет управляют всевозможные банды и практически отсутствует верховная власть. Страна в прямом смысле находится в хаосе. Каждый человек здесь унижен и бесправен. Постоянная угроза голода и смерти заставляет местных присоединяться к различным воинствующим группировкам. В этих регионах проживает множество разных племен, как кушитской так и кенийской семьи, которые очень часто объявляют друг другу войну. На территории страны существует не меньше десятка экстремистских организаций, нацеленных на массовый террор.

Местный президент Салва Киир - один из худших диктаторов Африки. Некоторые даже не называют его президентом, так как этот термин больше свойственен демократическим республикам. Здесь же мы имеем дело с очередным племенным вождем из народа динка, которому не по нраву любые, даже самые малые ограничения. Соответственно вся власть целиком и полностью принадлежит Кииру. Любые демократические проявления на деле являются лишь обычной показухой.

В Южном Судане уже множество десятилетий идет кровопролитная война. Местная власть сражается как с северными соседями, так и с собственными согражданами. Международные суды то и дело фиксировали всевозможные нарушения человеческих прав в Южном Судане. Войска президента Киира не раз устраивали этнические чистки среди местного населения. Превосходство народа динка в стране считается неоспоримым. Как бы Киир не хотел казаться лучшим лидером, он все равно стоит бок о бок с Омаром аль-Баширом, автором геноцида десятков племен. Любое даже самое неосторожное высказывание в пдрес Киира может повлечь за собой тяжелые последствия. А страдает, как обычно, простой народ. Люди в Южном Судане уже давно устали от войны. Но вместо долгожданного мира они получили лишь нового тирана, разгул терроризма и вечное противоборство племен.