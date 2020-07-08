Президентом США может стать радикальная чернокожая леди

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8 июля 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Фото: соцсети

Журналист-международник Юрий Сигов поделился своим мнением по поводу будущего американской власти. Он не исключает, что уже к концу следующего года президентом США может стать радикально настроенная чернокожая дама.

Журналист отмечает, что в случае возможного проигрыша Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах по причинам, которые всем известны, возглавит страну безликий и «спящий Джо» Байден.

«Долгое время считалось, что вице-президентом к Байдену надо подобрать либо выходца из Латинской Америки, либо представителя какого-нибудь меньшинства нетрадиционной ориентации. Затем заговорили о том, что вице-президентом США должна быть непременно женщина. Однако общенациональное сумасшествие под названием «Жизни черных имеют значение» подталкивает руководство демократов к выдвижению в вице-президенты не просто женщины, а исключительно чернокожей. Причем выясняется, что от того, кто конкретно будет назначен верхушкой партии в пару к Байдену, может зависеть дальнейшая судьба Соединенных Штатов», - подчеркивает эксперт.

По мнению журналиста, для исполнения этого плана Демократической партии могут вполне подойти несколько таких кандидатур - протеже бывшего президента Барака Обамы Сюзан Райс, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис и мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.

Сюзан Райс известна своими радикальными взглядами, в том числе и на отношения с Россией, в которой она видит чуть ли не смертельную угрозу и США, и всем демократическим основам западного мира. Камала Харрис способна поиграть на расовых чувствах не только афроамериканского населения, но и латиноамериканцев, азиатов, различных сексуальных меньшинств. Мюриэл Баузер сумеет наладить личный контакт с простыми жителями страны.

«План верхушки Демпартии выглядит на первый взгляд очень уязвимым: в случае победы Байдена он максимум до осени будущего года будет выполнять свои обязанности, а затем по состоянию здоровья уйдет с поста и плавно передаст бразды правления вице-президенту. И тогда вроде как ни на что не влияющая фигура кандидата в вице-президенты США может стать той во всех отношениях реальной силой, от деятельности которой встряхнет до самого основания не только Америку, но и весь мир», - заключает эксперт.