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Американская военная помощь Украине, в следующем году, возрастет до 275 млн. долл

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Американская военная помощь Украине, в следующем году, возрастет до 275 млн. долл
Фото: соцсети

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США опубликовал законопроект о финансировании Пентагона в 2021 финансовом году. размер военной помощи Украине был увеличен на 25 миллионов долларов. Об этом упоминается на веб-сайте Комитета.

«275 млн. долл. - направить для содействия безопасности в Украины, что на 25 млн. долл. выше суммы запроса. Комитет требует от министра обороны информировать Конгресс о любых неоправданных задержках в расходах», - говорится в разделе «Программы сотрудничества в области безопасности».

АОл

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