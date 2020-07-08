Американская военная помощь Украине, в следующем году, возрастет до 275 млн. долл

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8 июля 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США опубликовал законопроект о финансировании Пентагона в 2021 финансовом году. размер военной помощи Украине был увеличен на 25 миллионов долларов. Об этом упоминается на веб-сайте Комитета.

«275 млн. долл. - направить для содействия безопасности в Украины, что на 25 млн. долл. выше суммы запроса. Комитет требует от министра обороны информировать Конгресс о любых неоправданных задержках в расходах», - говорится в разделе «Программы сотрудничества в области безопасности».