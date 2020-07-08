Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил ситуацию в Сирии и Ливии со своим турецким коллегой

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8 июля 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

8 июля 2020 года состоялся телефонный разговор между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Валерия Герасимовым и начальником генерального штаба Вооруженных Сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером.

Стороны обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике и текущую ситуацию в Ливии, а также вопросы взаимодействия между военными ведомствами двух стран.