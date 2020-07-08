Американские войска останутся в Ираке надолго

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8 июля 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Руководитель Центрального командования США генерал корпуса морской пехоты(КМП) Фрэнк МакКензи встретился во вторник с новым премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадхими и впоследствии заявил, что, по его мнению, иракцы дружелюбно относятся к войскам США и коалиции, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В Ираке насчитывается от 5000 до 6000 американских военнослужащих. По словам Фрэнка МакКензи, - США и коалиционные силы продолжают проводить учебные и контртеррористические операции, в том числе совместно с иракскими коммандос. Он также заверил, что любые окончательные решения впредь будут согласовываться с правительством Ирака. Генерал подчеркнул, что по мере того, как иракские войска станут более компетентными, в перспективе, возможно, потребуется меньше сил коалиции, для обеспечения безопасности в стране.